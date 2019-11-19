MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm 2. fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 45. yeni bölümüyle 21 Kasım 2019 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 21 Kasım 2019 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı
İbrahim Kalın: 4'lü zirve gerçekleştirilecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama
Birleşmiş Milletlerden Trump'a savaş suçlarına af tepkisi
Şener Elcil: Kıbrıs Türkiye'nin işgalindedir
Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kurşun 5. bölüm 3. fragmanı
ABD'nin Adana Konsolosluğunda skandal kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyanür içilecek notlu mektup! AFAD alarmda
Bursa'da 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili satanist ayini iddiası
İstanbul Küçükçekmece'de liseli kız kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü
İBB üniversiteli eğitim yardımı başvurusu! Burs için gereken belgeler ve şartlar
Çankırı'da açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldü
15 tatilde karne dağıtılacak mı 2020 okul tatil günleri