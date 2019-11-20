Hadi Özışık: Erdoğan'a çok ciddi şikayetler geliyor

nternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, gazeteciler İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş'ın katıldığı Haber Global'deki tartışma programında HDP'nin sine-i millet kararı tartışıldı.

Barış Yarkadaş, HDP'nin mevcut durumu ve Erdoğan'ın sözleri değerlendirildiğinde önümüzdeki yıl erken seçim tartışması yaşanabileceğini söyledi.

Yarkadaş'ın AK Parti ile ilgili değerlendirmesi üzerine konuşan Hadi Özışık, hem Beştepe'nin hem de AK Partinin ülkedeki sorunlarla ilgili raporlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilettiğini söyledi.