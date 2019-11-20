Motosiklet sürücüsüne leopar saldırısı kamerada

Olay, Hindistan’da meydana geldi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında bekleyen bir leoparın, önündeki yoldan geçen motosikletliye saldırdığı görüldü. Hızla saklandığı yerden fırlayan leopar, motosikletliyi yakalamaya çalıştı. Başarılı olamayan leopar ormana girerken, o anlar ise saniye saniye kaydedildi.