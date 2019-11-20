Soner Yalçın yeni kitabı 'Kara Kutu'yu anlattı

Son kitabı 'Kara Kutu'da küresel ilaç sektörünü sorgulayan gazeteci - yazar Soner Yalçın, Habertürk ekranlarındaki 'Teke Tek' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Soner Yalçın, köşesinde dile getirdiği, "Erdoğancı mısınız?" sorusuna verdiği cevabı bu kez de televizyonda tekrarladı.

Hayatı boyunca amigoluk yapmadığını ifade eden Yalçın, kendisine yönelik eleştirileri doğal karşıladığını, kimsenin karşı mahallenin bir doğrusunu desteklemediğini alkış tutmak istemediğini söyledi.