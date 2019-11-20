GÜNCEL

Diyarbakır'da 300 bin TL ödülle aranan teröristin yakalanma anı

DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışma kapsamında bir teröristin Lice ilçesinden karayoluyla kent merkezine geçeceği bilgisine ulaştı. Ekipler, plakası belirlenen kırmızı renkli otomobil ile arkasından gelen otomobili, karadan ve havadan İnsansız Hava Araçları (İHA) aracılığıyla takibe aldı. İçerisinde terörist bulunan ile arkasından gelen otomobili Lice'den itibaren fiziki takibe alan ekipler, Diyarbakır'a yakın mesafede operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin bulundukları araçları trafikte yavaşlatan ekipler, ardından iki araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kırmızı renkli otomobilde, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer'i sağ olarak ele geçirdi. Ekipler, iki araçta teröriste yardım ve yataklık eden 4 şüpheliyle birlikte Tuncer'i gözaltına aldı.

ANBEAN TAKİP EDİLDİ

Güvenlik güçlerinin Lice'den itibaren anbean takip ettiği terörist ile birlikteki 4 kişinin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Karadan ve havadan İHA ile çekilen görüntülerde otomobilin, sürekli takip edildiği ve yavaşlatılan trafikte güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı görülüyor. Görüntülerde terörist ile birlikte yakalananların gözaltına alındıkları da görülüyor.

İKİ KEZ KAÇTI, SAHTE KİMLİKLE YURTDIŞINA ÇIKACAKTI YAKALANDI

İstihbarat birimlerinin, saç rengini değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığını saptadığı Semra Tuncer’in yerini daha önce 2 kez tespit ettiği ancak teröristin kaçmayı başardığı öğrenildi. PKK'nın sözde Amed eyaletinde üst düzey sorumlu olduğu belirtilen Semra Tuncer'in, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanmasıyla örgütün de güç kaybettiği ifade edildi. Terörist Tuncer'in Lice'den Diyarbakır'a geçip sahte kimlikle havayoluyla yurtdışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Semra Tuncer ile yakalanan 4 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! İç çamaşırıyla gidip yardım istedi
Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü çıkışı! Cemevleri ibadethanedir nokta
Serdar Ali Çelikler: Falcao devre arasının son bir iki maçında oynar
Bakan Varank duyurdu! İlk özel tohum sertifikasyon merkezi kuruluyor
15 Temmuz'u bilen 'yine kaşınanlar var' diye yazdı Fehmi Koru uyarıya kulak verdi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli EYT açıklaması: Her şeyi denedik
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Bardan kovulan alkollü adam pompalı ile dehşet yaşattı
ASDEP nedir ASDEP başvuruları ne zaman 2019
Hadi Özışık: Erdoğan'a çok ciddi şikayetler geliyor
Soner Yalçın yeni kitabı 'Kara Kutu'yu anlattı
Oğluna getirilen kıza tecavüz etti! Yusuf Müge Anlı'yı çileden çıkardı
Hekimoğlu 1. bölüm fragmanı
Güleda Cankel haberi sevgilisi Zafer Pehlivan instagram'dan paylaşmış!