DÜNYA

Yolcu uçağının içi duman doldu uçuş iptal edildi

İspanya’nın Madrid kentinden, ABD’nin New York kentine sefer yapmak üzere pistte bekleyen yolcu uçağının içi, kalkıştan önce dumanla dolunca uçuş iptal edildi.

İspanya’nın Madrid kentindeki Barajas Uluslararası Havalimanı’ndan, ABD’nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na sefer yapmak için pistte bekleyen yolcu uçağının içi, kalkıştan hemen önce dumanla doldu. Uçaktaki bir yolcunun cep telefonuna kaydettiği görüntüde, kalkış öncesi henüz sebebi bilinmeyen dumanın uçağın içini sarması ile yolcular endişeleniyor. Görüntülerde yolcuların eşyalarını toplamaya başladıkları görüldü.

Görevliler tarafından yolcular uçaktan tahliye edilirken, uçuşun iptal edildiği belirtildi. Uçağın içini saran dumanın nedenine ilişkin Barajas Uluslararası Havalimanı ya da havayolları şirketinden henüz açıklama yapılmadı.

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