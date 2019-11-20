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İstanbul'da korku dolu anlar! Kapısı açık minibüsten liseli kız düştü

KÜÇÜKÇEKMECE'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi.  Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. 

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