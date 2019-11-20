Fenomen Şeyda Erdoğan'dan korkunç itiraf! Babam tehdit ediyor...

Instagram hesabında 1,2 milyon, YouTube hesabında ise 1,1 milyon takipçisi bulunan ve attığı her video yaptığı her paylaşım yüzbinlerce görüntülenen Şeyda Erdoğan, dün akşam çok konuşulacak paylaşımlar yaptı. Erdoğan, babası tarafından sürekli tehdit edildiğini belirtti.

Instagram hesabından yayınladığı videoda tehditler aldığını iddia eden Erdoğan, yaklaşık bir yıl önce annesi ile babasının çekişmeli olarak boşandığını belirtti. Mahkeme sonunda haklı tarafın kendileri olduklarını söyleyen Erdoğan, bu sürecin ardından babası tarafından tehditler almaya başladığını belirtti.