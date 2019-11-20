SPOR

Mehmet Ayan "Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri doğru"

“Kırmızı Çizgi Fitbol” moderatörü Mehmet Ayan, ''Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri dibine kadar doğru. Beşiktaş ve Abdullah Avcı'nın Emre Kılınç ile yakından ilgilendiği, devre arasında transfer etmek istediği yüzde 100 doğru.'' dedi.

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan “Kırmızı Çizgi Fitbol” programında Mehmet Ayan, transferin gözde ismi Emre Kılınç iddiaları konusunda açıklamalarda bulundu.

''Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri dibine kadar doğru''
Beşiktaş'ın Emre Kılınç'ı transferi etmek istediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri dibine kadar doğru. Beşiktaş ve Abdullah Avcı'nın Emre Kılınç ile yakından ilgilendiği, devre arasında transfer etmek istediği yüzde 100 doğru.''

Beşiktaş'ın en büyük avantajı
Beşiktaş'ın bu transferde avantajlı olduğunu ifade eden Ayan, ''Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı avantajı sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması. Lig başında istemişlerdi. Sivasspor 3 milyon euro istemişti. Beşiktaş şu an için bu rakamı çekebildiği kadar aşağıya çekip Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor.'' şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki!
Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camii taşınmaya hazır
Bursa'da hırsızlar önce dua ettiler sonra camiyi soydular
Galatasaray revire döndü Terim'in eli zayıfladı
Fatih Altaylı Büşra Nur Çalar’ın olay bebek mevlidine sahip çıktı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 'kanımıza dokunuyor' dedi hükümete seslendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Ali Çelikler "Falcao devre arasının son bir iki maçında oynar"
Azize dizisi hamamda tecavüz videosu herkesin dilinde
Gönenç Gürkaynak kimdir kaç yaşında eşi kimdir mesleği ne?
Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü çıkışı! Cemevleri ibadethanedir nokta
Antalya’da patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı dayak
24 Kasım Öğretmenler Günü indirimleri 2019 kampanyalar
Denizli'de alkollü sürücüye hızla gelen otomobil çarptı: 2 yaralı
Aslan burcu aşk uyumu