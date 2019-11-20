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Azize dizisi hamamda tecavüz videosu herkesin dilinde

Kanal D 'deki Azize'de Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu dizide tecavüz sahnesi izleyeni irkiltti.

Kolay reyting hedefleyen diziler kervanına Kanal D''nin Azize'si de katıldı. Tanıtımları haftalar önce Kanal D ekranlarında dönmeye başlayan dizi Azize ilk bölümünde tecavüzle izleyici avlamaya çalıştı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldırım gibi güçlü oyuncu kadrosu olan dizinin hamam sahnesi olay oldu! Sosyal medyada gecenin konusu oldu. 

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