CHP'li vekil Engin Özkoç'dan skandal 28 Şubat göndermesi

TBMM'de Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP'liler arasında tartışma çıktı.

CHP'li Özkoç'un TBMM Başkanvekili Celal Adan’a “Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan” çağrısı ise gerilimi tırmandırdı. Skandal sözler akıllara yıllar önce Bülent Ecevit'in başörtüsüyle Meclis'de gelen Merve Kavakçı ile ilgili sözlerini getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın hükümeti eleştirmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 öncesinde yazar kasaların atıldığını, susuzluğun, yoklukların, yasakların olduğunu söyledi.

Zengin, “17 yıldır da sizin kazanmanıza imkan vermeyen senaryoları burada sıraladınız. Dış politika diyorsunuz ya; Bülent Ecevit değil miydi Clinton’un karşısında el pençe duran? Geldiğimiz seviyeye baktığımızda bunları söylerken biraz haya etmek lazım” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Zengin’in eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’e yönelik sözlerini kınadığını dile getirdi.

Özkoç, “Bu kadar yakışıksız, seviyesiz bir grup başkanvekilinin konuşması gerçekten utanç vericidir. Sayın Ecevit’in nezaketini bilenler biliyor. Bu ithamlarda bulunanların haddini bilerek konuşması gerekiyor. Bu ülkede şehitler için toplanan paranın üzerine oturan bir anlayışın hâlâ kendisini övüyor olmasından hicap duyuyoruz” ifadelerini kullandı.