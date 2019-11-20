Masterchef Murut Özdemir geri döndü ilk videosu pek sağlıklı değil

İlk olarak Yemekteyiz programında yarışan, ardından Masterchef Türkiye'ye katılarak yaptığı ilginç hareketlerle sıklıkla gündeme gelen Murat Özdemir'den haber var. Akıl hastanesinde bir süre tedavi gören Murat Özdemir, Instagram'a geri döndü.

Papağana skandal işkence videosunun ardından hesabındaki tüm gönderileri silen Özdemir, dün akşam katıldığı yarışmalardan kolaj yapıp paylaştı. Kısa sürede 15 binin üzerinde görüntülenin videoya gelen yorumlar ise herkesi şaşırttı.

Takipçileri 'Kral' diyor! Murat Özdemir'in takipçileri videoya; "Kral geri döndü", "Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı", "Kral neredesin sen? Özlettin kendini", "Nasıl unuttuk ama seni", "Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz?" gibi yorumlar yaptı.