Mehmet Ali Durak'ın sosyal medyadan çığlığı

Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ali Durak (28), 1993 yılında henüz 6 aylıkken evinde çıkan bir yangının ortasında kaldı. Annesinin alevlerin arasından alıp kurtardığı Mehmet Ali Durak, hastaneye kaldırıldı. Yaşama ihtimalinin çok az olduğu söylenen Durak, 47 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

Ölümün eşiğinden döndü: Hayati riski atlattıktan sonra yoğun bakımdan çıkan Durak, 1 yıl boyunca hastanede müşahede altında tutuldu. Küçük olması ve yangında zarar görmesi sebebiyle Durak’ın kafatası kemiği oluşmadı. Yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan Durak, aynı zamanda epilepsi hastalığına da yakalandı.

Yürüyemiyor, konuşamıyor, estetik operasyon istiyor: Bacaklarında oluşan hasar sebebiyle aksak bir şekilde yürüyebilen Durak, bu zamana kadar birçok kez düşerek vücudunun çeşitli yerlerini kırdı. Yüzde 97 oranında engelli raporu bulunan Durak, konuşamıyor, düzgün yürüyemiyor ve estetik ameliyat olarak yüzünün görünümünü değiştirmek istiyor. 28 yaşındaki engelli genç için bugüne kadar birçok doktorla görüşülse doktorlar Mehmet Ali'nin derdine derman olamadı.

İşaret diliyle derdini anlatmaya çalıştı, yürekleri yaktı: Yıllarca rahatsızlığına çare arayan Mehmet Ali Durak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Durak, kendini işaret diliyle anlatmaya çalıştığı bir videoyu hesabına yükledi. Yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kez sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar engelli gence destek mesajları yağdırdı.