POLİTİKA

CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözlerine Özlem Zengin'in cevabı

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Engin Özkoç AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" dedi. "Özlem Zengin “Bu kadına haddini bildirin!”e cevabımızdır." diyerek cevabını sosyal medya hesabından paylaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşanmasının radından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırmıştı. 

Bu olay 28 Şubat günlerini hatıra getirdi. AK Partili Özlem Zengin CHP'li Engin Özkoç'a verdiği cevabı Twitter hesabından "Bu kadar yıldan sonra aslında CHP de hiçbir şeyin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha hatırlatan,yasaklı günlerin simge cümlesi “Bu kadına haddini bildirin!”e cevabımızdır." diyerek paylaştı.

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