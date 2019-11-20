Meral Akşener: "Parlamenter sistem konusunda ısrarımız sürüyor"

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'ın adalet aradığını söyleyerek, "Kızının bir kazaya mı, yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini bilmek istiyor. Ama adalet arayanlar her seferinde azar işitiyor. Tanıklar ifade değiştiriyor. Adalet, olaydan 1,5 yıl sonra, doku örneği istiyor. Bir baba, bir anne, adalet geciktikçe, adalet yolunu şaşırdıkça, isyan ediyor. Evladını kaybetmiş bir babanın, önce vicdanımızda dokunulmazlığı olacak. Analar konuşacak, babalar konuşacak, siz de başınızı öne eğip dinleyeceksiniz. 1,5 yıl geçmiş, hala bir arpa boyu yol alınamamış. İddialar yenilir yutulur değil; ama sorular hala cevapsız" diye konuştu.

'PARLAMENTER SİSTEMDEN YANAYIZ’

Grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Akşener, İYİ Partili Lütfü Türkan'ın, "Parlamenter sisteme geri dönmek kaydıyla, erken seçime destek veririz" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Parlamenter sistem ile alakalı olarak, 24 Haziran itibarıyla hazırlıklarımız var. Parlamenter sisteme geri dönüş noktasında dikkatle ve özenle üzerinde duran partiyiz. Parlamenter sistem üzerindeki her türlü bakış açısını izliyoruz. Dolayısıyla, biz parlamenter sistemden yanayız ve ısrarımız devam ediyor" dedi.