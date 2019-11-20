POLİTİKA

Meral Akşener: "Parlamenter sistem konusunda ısrarımız sürüyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parlamenter sisteme geri dönüş noktasında dikkatle ve özenle üzerinde duran partiyiz. Her türlü bakış açısını izliyoruz. Biz parlamenter sistemden yanayız ve ısrarımız devam ediyor" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'ın adalet aradığını söyleyerek, "Kızının bir kazaya mı, yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini bilmek istiyor. Ama adalet arayanlar her seferinde azar işitiyor. Tanıklar ifade değiştiriyor. Adalet, olaydan 1,5 yıl sonra, doku örneği istiyor. Bir baba, bir anne, adalet geciktikçe, adalet yolunu şaşırdıkça, isyan ediyor. Evladını kaybetmiş bir babanın, önce vicdanımızda dokunulmazlığı olacak. Analar konuşacak, babalar konuşacak, siz de başınızı öne eğip dinleyeceksiniz. 1,5 yıl geçmiş, hala bir arpa boyu yol alınamamış. İddialar yenilir yutulur değil; ama sorular hala cevapsız" diye konuştu.

'PARLAMENTER SİSTEMDEN YANAYIZ’

Grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Akşener,  İYİ Partili Lütfü Türkan'ın, "Parlamenter sisteme geri dönmek kaydıyla, erken seçime destek veririz" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Parlamenter sistem ile alakalı olarak, 24 Haziran itibarıyla hazırlıklarımız var. Parlamenter sisteme geri dönüş noktasında dikkatle ve özenle üzerinde duran partiyiz. Parlamenter sistem üzerindeki her türlü bakış açısını izliyoruz. Dolayısıyla, biz parlamenter sistemden yanayız ve ısrarımız devam ediyor" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
'İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi' denildi bambaşka çıktı
Pochettino'nun tazminatı Mourinho'yu solladı
Sunucu Mehtap Koç kanseri yendi! Yaptığı hareketle alkış topladı
MEB'den bu kez de velilere müjde! e-Okul sistemi yenilendi
Başörtülü vekile 'haddini bildirin' diyen CHP'li Engin Özkoç'tan Erdoğan'a yanıt
Akılalmaz intihar! Halatın bir ucunu bariyere diğerini boynuna bağlayıp gaza bastı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Özkoç'a sert tepki!
CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözlerine Özlem Zengin'in cevabı
Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'ın emniyette verdiği ifade
TBMM'de İkinci Bülent Ecevit Merve Kavakçı vakası!
Masterchef Murut Özdemir geri döndü ilk videosu pek sağlıklı değil
100 milyon TL değerindeki eroinle yakalandılar! Mahkemede birbirlerine düştüler
Mehmet Ali Durak'ın sosyal medyadan çığlığı
Osman Gazi kimdir bilinmeyen eşleri ve çocukları kimdir?