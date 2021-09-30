MAK Danışmanlık Eylül ayı anketinden ilginç sonuçlar! İlk kez oy kullanacakların tercihi...

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Eylül ayında gerçekleştirilen Türkiye Gündemi Araştırması anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, ilk kez oy verecek seçmene "Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy veririsiniz?" diye soruldu. Millet İttifakı ikiye katladı...

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MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat Eylül ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. 30'u büyükşehir olmak üzere 61 ilde 5700 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırmada, ilk kez oy verecek seçmene 'Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy veririsiniz?' sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 50'si Millet İttifakı'na, yüzde 30'u Cumhur İttifakı'na, yüzde 12'si HDP oy verceğini açıklarken, yüzde 8'i ise kararsız olduğunu belirtti.

Ankette yaptıkları yanlışı itiraf etti!

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Kulat, "Araştırmacı olarak belki de eksikliğimizdir. Seçmene hangi ittifaka oy veririsiniz diye sorduk. Seçenekler arasında HDP yoktu. Ancak yüzde 12 HDP yanıtı verdi" dedi.

Seçmenin yüzde 48 oyunu değiştirecek

24 Haziran'da oy veren seçmene 'Yarın bir genel seçim olsa, oy tercihinizi değiştirir misiniz?' sorusunu da yönelttiklerini ifade eden Kulat, katılımcıların yüzde 48'inin oy tercihini değiştireceğini dile getirdiğini ifade etti.

Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?

Ankete katılanlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 31.1'i AK Parti, yüzde 21.9'u CHP, yüzde 13.4'ü ise İYİ Parti dedi. MHP'nin yüzde 7.1, Gelecek Partisi'nin 2.6, DEVA Partisi'nin 2.6 aldığı ankette, Saadet Partisi 1.2, BBP 1, Yeniden Refah Partisi 0.8, Hüda Par 0.8, Memleket Partisi 0.8, Türkiye Değişim Partisi 0.4. Diğerleri ise 1.1'de kaldı. Yüzde 8 ise kararsız.