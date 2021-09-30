Özgür Özel'in zincir market vaadi olay oldu CHP ayağına kurşun sıkar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iktidar olduklarında zincir marketleri ve AVM'leri şehir dışına yollayacağız vaadini yorumlayan Ahmet Hakan, "CHP açısından bu vaat, tam bir ayağa kurşun sıkma olayı." dedi.

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Fahiş fiyatlarla gündeme gelen zincir market tartışmaları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in son açıklamasıyla boyut değiştirdi. Esnafı mağdur etmeme adına CHP'li Özel'in vaadi konuşuluyor.

Özel, “İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.” dedi.

Gündeme oturan bu açıklamaları Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında değerlendirdi.

Hakan, bakkalları ezdirmeme adına yapılan bu vaadin daha büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

"Ayağa kurşun sıkma olayı"

"Oysa CHP açısından bu vaat, tam bir ayağa kurşun sıkma olayı." ifadelerine yer veren yazar nedenlerini 5 maddeyle açıkladı:

AŞAMA BİR: Üç harfli marketler, fahiş fiyat olgusuna bulaşmadıkları takdirde vatandaş için bakkaldan daha ucuz alternatiflerdir.

AŞAMA İKİ: Üç harfli marketleri şehir dışına sürdüğünüz zaman, vatandaş üç harfli marketlerden daha pahalı bakkallara mecbur kalır.

AŞAMA ÜÇ: Bu durumda da vatandaş değil, sadece bakkal lobisi memnun edilmiş olur. Bakkallarımız önemlidir ama oy açısından vatandaş daha önemlidir.

AŞAMA DÖRT: İlle de bakkallara sahip çıkılmak isteniyorsa... Bakkalların üç harfli marketlerden daha ucuza satış yapmasını sağlayacak bir zemin oluşturulmalı.

AŞAMA BEŞ: “İyi ama bu nasıl yapılacak?” diye soruluyorsa... Vereceğim cevap şu olur: O kadarını bilsem Mahfi Eğilmez olurdum.