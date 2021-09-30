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Doktor canlı yayında dans etti Ahmet Hakan alkışladı! Spiker dans ettiğinde yerden yere vurmuştu

Habertürk'ün eski spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medyadan dans videosu paylaşmasına "şebeklik" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Seda Sayan'ın programındaki dansıyla olay olan "dans ediyorsa iyi doktordur" dedi. Ahmet Hakan, bu dönüşü bakın nasıl savundu...

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Star TV'de Seda Sayan'ın programında canlı yayında kıvrak dansıyla olay olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, Ahmet Hakan'a yeni bir geri dönüş yaptırdı. Doktorun dans etmesini alkışlayıp, "oynuyorsa iyi doktordur" diyen Ahmet Hakan, Habertürk'ün eski spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı dans videosu için "şebeklik yapıyor demişti. Ahmet Hakan bu 'u dönüşü'nün nedenini de açıkladı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Göbek atan doktor iyi doktordur en azından kötü doktor değildir

Bir doktor gülüyorsa, dans ediyorsa, sosyalse, mizah duygusu varsa, göbek atıyorsa, kasmıyorsa, kasıntılık yapmıyorsa, Roman havası duyduğunda dayanamayıp fırlıyorsa, şarkı söyle deyince kafasını gözünü kırarak da olsa şarkıyı söylüyorsa, ağır olma fiyakası atmaya kalkışmıyorsa...

O doktor iyi doktordur. Ya da şöyle söyleyeyim: En azından kötü bir doktor değildir.

Bir dakika... Bir dakika... Bu sadece doktorluk mesleği açısından da böyle değildir. Her meslek açısından böyledir.

NOT: Bir süre önce “göbek atan spiker” olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum.

Spiker dans edince 'story şebeği' demişti
Hande Sarıoğlu Habertürk ekranlarında spor spikerliği yaparken sosyal medya hesabından ev ortamında dans ettiği bir görüntüyü paylaşmıştı. Ahmet Hakan da bu görüntüler üzerine "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" diye eleştirmişti.
Hande Sarıoğlu da yaptığı açıklamada, "Bir de beni Instagram'dan takip ediyorsun. Bunun üzerine beni sadece oryantal videosuyla beni yargılıyorsun. O adam beni tanıyor olsaydı, benim o oryantali yaptığım ortamda olsaydı benimle dans eder el şaklatırdı ağzının suyu aka aka." demişti.
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