BIST 1.397
DOLAR 8,90
EURO 10,34
ALTIN 495,22

Seda Sayan'da göbek atan doktor TikTok fenomeni çıktı sefam olsun dedi

Seda Sayan'da göbek atan doktor TikTok fenomeni çıktı sefam olsun dedi

Star TV ekranlarında yeniden gündüz kuşağı programı sunmaya başlayan Seda Sayan yine çok konuşulacak bir programa imza attı. Programa konuk olarak aldığı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın kıvrak dansı Türk Tabipleri Birliği'ni harekete geçirdi ve hakkında inceleme başlatıldı. Doktordan eleştirilen dansına yeni açıklama geldi.

Seda Sayan'da göbek atan doktor TikTok fenomeni çıktı sefam olsun dedi

Hafta içi her sabah Star TV ekranlarında canlı yayınlanan Sabahların Sultanı programını sunan Seda Sayan'da dün yaşanan olaylar gündem oldu. Programa konuk olarak davet edilen Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın göbek dansı sosyal medyayı salladı, tepki gösteren de oldu destekleyen de... Günü konusu konusu olan doktor 'Ruhum istiyor ben yapıyorum sefam olsun' diyerek son noktayı koydu.

114
Seda Sayan'da göbek atan doktor TikTok fenomeni çıktı sefam olsun dedi

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu dansın ardından Türk Tabipleri Birliği harekete geçti ve  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu. 

214
Seda Sayan'da göbek atan doktor TikTok fenomeni çıktı sefam olsun dedi

TB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

İşte sosyal medyayı ikiye bölen dans videosu...

314
Seda Sayan'da göbek atan doktor TikTok fenomeni çıktı sefam olsun dedi

"Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz.

414