BIST 1.392
DOLAR 8,89
EURO 10,33
ALTIN 495,09
HABER /  DÜNYA

Cezayir yerli Kovid-19 aşısının üretimine başladı! Aşı ihtiyacı 65 milyon doz...

Cezayir yerli Kovid-19 aşısının üretimine başladı! Aşı ihtiyacı 65 milyon doz...

CEZAYİR, Çin'in Sinovac laboratuvarlarıyla ortak şekilde yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimine başladığını açıkladı.

Abone ol

Cezayir resmi televizyonunun haberine göre, Başbakan Eymen Abdurrahman, Konstantin'deki devlet ilaç şirketi Saidal'a ait bir fabrikada "Coronavac" adı verilen aşının ilk üretim aşamasını denetledi.

Abdurrahman, denetleme sonrası yaptığı açıklamada, "Cezayir'i bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

Cezayir İlaç Endüstrisi Bakanlığı, dün Konstantin'deki Saidal fabrikasının Sinovac'tan alınan üretim lisansına göre Coronavac aşısını üretmeye hazırlandığını açıklamıştı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, fabrikanın üretim kapasitesi yılda 200 milyon doz olacak.

Cezayir'in aşı ihtiyacının 65 milyon doz olduğu şu ana kadar 20 milyondan fazla dozun ithal edildiği belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaz saati uygulaması değerlendirildi! Uygulama kalkacak mı? İşte elektrik faturalarına etkisi
Yaz saati uygulaması değerlendirildi! Uygulama kalkacak mı? İşte elektrik faturalarına etkisi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İngiltere’de yeni dinozor türleri bulundu
İngiltere’de yeni dinozor türleri bulundu
Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan: Hocam yapma
Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan: Hocam yapma
Fransa camilerin 3'te 1'ini kapattı! Baskılar sürüyor
Fransa camilerin 3'te 1'ini kapattı! Baskılar sürüyor
Tomografide ortaya çıktı! Mideden çıkanları gören şaştı kaldı
Tomografide ortaya çıktı! Mideden çıkanları gören şaştı kaldı
Kayseri'de işten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı
Kayseri'de işten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı
SGK'dan yapılandırma açıklaması! Bugün son gün! Mesai saati uzatıldı!
SGK'dan yapılandırma açıklaması! Bugün son gün! Mesai saati uzatıldı!
Taliban hangi anayasaya uyacağını açıkladı! Kadın hakları hükümleri ne olacak?
Taliban hangi anayasaya uyacağını açıkladı! Kadın hakları hükümleri ne olacak?
Samsun'da korkunç olay! Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu
Samsun'da korkunç olay! Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu