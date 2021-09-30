BIST 1.392
DOLAR 8,90
EURO 10,33
ALTIN 494,41
HABER /  DÜNYA

Tomografide ortaya çıktı! Mideden çıkanları gören şaştı kaldı

Tomografide ortaya çıktı! Mideden çıkanları gören şaştı kaldı

ÇEKYA’nın başkenti Prag’daki Vaclav Havel Havaalanında yapılan kontrol sırasında uyuşturucu kaçakçısı olduğu tespit edilen ve İspanya'dan gelen yolcunun midesinden yaklaşık 1.5 kilogram kokain çıktı.

Abone ol

Çekya’nın başkenti Prag’ta yer alan Vaclav Havel Havaalanında İspanya’nın başkenti Madrid’den Prag’a inen bir uçak rutin risk analizi kapsamında kontrol edildi. Yolcular ve eşyaları üzerinde yapılan kontroller sırasında 35 yaşındaki yabancı uyruklu bir yolcunun ellerinden alınan uyuşturucu test örneği pozitif çıktı. Yolcunun üzerinde ve valizinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken, yolcu detaylı kontrol için hastaneye götürüldü. Hastanede, tomografi cihazı ile yapılan kontrollerde yolcunun midesinde yüksek yoğunluğa sahip kokain dolu 124 adet kapsül tespit edildi.

Prag Vaclav Havel Havaalanı Gümrük Sözcüsü Sarka Miskovska yaptığı açıklamada, “Rutin risk analizi kapsamında yaptığımız kontroller sırasında uyuşturucu testi pozitif olan bir yolcu ile ilgili yaptığımız detaylı inceleme sonrasında 124 kapsülden oluşan bin 429 gram yoğunlaştırılmış kokain ele geçirdik. Bu tarz taşıma şekli zor yakalanabilen fakat taşıyan için de bir o kadar riskli olan bir yöntem. Kapsüllerden birinin bağırsaklarda patlaması durumunda aşırı doz uyuşturucudan ölüm gerçekleşebilir” dedi.
Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi tarafından gözaltına alınan şüphelinin uyruğu belirtilmedi.


Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı giderek artıyor
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Merkezi’nin geçen sene yayınladığı raporda, 2018 yılındaki verilere göre yakalanan toz esrarın 668 ton olduğu ve bir önceki yıla göre 200 ton artış gösterdiği belirtilmişti. Raporda ayrıca, yakalanan kokain miktarının ise 131 tondan 181 tona ve eroin miktarının ise 5,2 tondan 9,7 tona yükseldiği ifade edilmişti.
Raporda, Avrupa’nın uyuşturucu sorununun hızla arttığı belirtilirken, sorunun çözümü için ciddi adımlar atılması gerektiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de işten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı
Kayseri'de işten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
SGK'dan yapılandırma açıklaması! Bugün son gün! Mesai saati uzatıldı!
SGK'dan yapılandırma açıklaması! Bugün son gün! Mesai saati uzatıldı!
Samsun'da korkunç olay! Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu
Samsun'da korkunç olay! Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde ölü bulundu
Şampiyonlar liginde toplu sonuçlar Manchester United, Ronaldo ile son uzatmalarda güldü
Şampiyonlar liginde toplu sonuçlar Manchester United, Ronaldo ile son uzatmalarda güldü
Cep telefon alacaklar dikkat! Fiyatlar ucuzlayacak KDV yüzde 1'e indirildi
Cep telefon alacaklar dikkat! Fiyatlar ucuzlayacak KDV yüzde 1'e indirildi
Amerikalı Melody 'öğretmen', İstanbullu Fazıl'ı 16 yıl kandırdı! Gerçeği öğrenince şok oldu
Amerikalı Melody 'öğretmen', İstanbullu Fazıl'ı 16 yıl kandırdı! Gerçeği öğrenince şok oldu
Resmi gazetede yayınlandı 1015 yeni hakim ve savcı atandı!
Resmi gazetede yayınlandı 1015 yeni hakim ve savcı atandı!
Sürücüye navigasyon şoku! Aracıyla takla attı
Sürücüye navigasyon şoku! Aracıyla takla attı
Borç yapılandırması için bugün son gün
Borç yapılandırması için bugün son gün