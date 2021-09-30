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Güney Kore 9 milyar dolara el koydu! O ülkede elektronik ev eşyası ithalatı yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güney Kore 9 milyar dolara el koydu! O ülkede elektronik ev eşyası ithalatı yasaklandı

İRAN Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in talimatı üzerine İran’da elektronik ev eşyası ithalatı yasaklandı.

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye yazdığı mektupta yerli üreticiye zarar verdiği için elektronik ev eşyası ithalatının yasaklanmasını istedi. Hamaney, “Ev eşyası ithalatı yerli üreticinin belini kırdı ve bunun önünün alınması gerek” ifadelerini kullandı.

Reisi ise Dini Lider Hamaney’in talimatı üzerine ilgili bakanlıklara özellikle Güney Kore’den elektronik ev eşyası ithalatına yasak getirildiğini bildirdi.
İran, elektronik ev eşyaları ihtiyacını ağırlıklı olarak Güney Kore’nin Samsung ve LG firmaları ile karşılarken, Hamaney tarafından getirilen yeni yasak ile birlikte söz konusu şirketlerden artık elektronik ev eşyası ithal edilemeyecek.

Yasakta Güney Kore’nin İran’a ait 9 milyar dolara el koymasının etkili olduğu düşünülüyor
Güney Kore yönetiminin İran’a ait 9 milyar dolar değerindeki mal varlığına el koymasının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor. İran yönetimi, birçok kez Güney Kore’yi İran pazarını kaybedebileceği konusunda uyarmış ve el konulan 9 milyar doların iadesini talep etmişti. Güney Kore, ABD yaptırımları nedeniyle İran’a ödeme yapamayacağını açıklamıştı.

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