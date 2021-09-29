Erzincan'da akılalmaz olay! Soyduğu evin sahibini takip edip otomobilini de çaldı

Mehmet Yıldız, AA muhabirine, köyden evine döndüğünde camın kırık olduğunu fark ettiğini, eve girdiğinde de her yerin dağıldığını gördüğünü anlattı. Polisi aradığını ve ekiplerin evde iki saate yakın inceleme yaptığını söyleyen Yıldız, şöyle devam etti: