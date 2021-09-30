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Eskişehir'de DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli gözaltına alındı

 ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Suriye uyruklu T.E. (32) saklandığı evde yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu T.E. (32) saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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