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İBB'nin taksi projesi 9'uncu kez oylama için UKOME'ye gelecek

İBB'nin taksi projesi 9'uncu kez oylama için UKOME'ye gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi projesinin 1000 taksilik bölümü bugün UKOME'ye geliyor. 9. kez taksi projesinin geldiği UKOME oylama yapılacak

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Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyenİstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında da kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi hedefleniyor.

Ancak bu projenin uygulanabilmesi için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İBB'nin yeni taksi projesi tam 8 kez UKOME’ye geldi, oylandı ve reddedildi. Bugün, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası planının bin taksi plakası kısmı yeniden UKOME gündemine gelecek ve oylanacak.

8. Oylamada olduğu gibi bugünkü 9. oylamada da ilçe belediyelerinin temsilcileri de oy kullanacak.

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