Lyon'dan Ozan Tufan'a yakın takip

Fransa 1.lig takımlarından Lyon'un gözlem ekibinde yer alan Bruna Cheyrou, Trabzonspor karşılaşmasında Ozan Tufan’ı izledi.

Abone ol

Ozan Tufan, Avrupa devlerinin yakın markajında. Gönlü Premier Lig’de olan yıldız oyuncu için İngilizlerin ardından, İtalyan, Alman ve Fransız takımları devreye girerken, son somut adım Lyon’dan geldi.

Fransız devinin gözlem ekibinde yer alan Bruna Cheyrou, Trabzon karşılaşmasında Ozan’ı izledi. Sözleşmesinde 20 milyon avroya serbest kalır maddesi olan Ozan’ın bu performansını sürdürmesi hâlinde daha yüksek bir rakama Avrupa’ya gitmesi bekleniyor.