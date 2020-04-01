Luecscu'dan Beşiktaş sorusuna bomba yanıt

Rumen teknik adam Mircea Lucescu "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna, "Koronavirüs sonrası, Haziran'dan sonra göreceğiz" cevabını verdi.

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Son olarak A Milli Takımımızı çalıştıran Mircea Lucescu, İtalyan basınına koronavirüs krizi ile ilgili bir röportaj verdi ve Beşiktaş ile ilgili de konuştu.

Lucescu kendi eve kapattığını belirterek, "Evdeyim, gazete okuyorum, işlerimi organize ediyorum. Oğlum Razvan ile konuşuyoruz. Virüsten sonra hepimiz psikologlara gideceğiz. İnsanlar evde olmaya alışık değil, özellikle de sporcular. İletişime devam etmek lazım, yoksa hepimiz evde deliririz." ifadelerini kullandı.

''Çalışmaya, harekete devam etmeliler''

Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde;"Üst düzey oyuncuların evde çalışmak için her şeyi var. Çalışmaya, harekete devam etmeliler. Antrenman grupları var, oyuncular devam ediyor. Diyetlere de girilmesi gerekiyor. Fiziksel olarak iyi durumda olmalılar. Oyuncuların maaşlarında indirim yapması şart. Şu andaki durumda herkes bir şeyler kaybedecek. Oyuncular kulüplerini seviyorsa, onları kurtarmak için bir şeyler yapmalı. Bugün bu fedakarlığı yapmak, yarını kurtarmak demek.''

"Beşiktaş'a gidecek misiniz?"

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ama Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta sportif direktörlüğe getirileceği iddia edilen Lucescu, Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna, "Koronavirüs sonrası, Haziran'dan sonra göreceğiz" cevabını verdi.