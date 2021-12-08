Kuru baklava nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Canınız tatlı çekiyorsa tam da sizlere göre bir tarifimiz var kuru baklava! İşte tarifi...

Canınız baklava çekiyor ancak şekerli şerbetli bir tatlı yemek istemiyorsanız bu tarif tam size göre. Hem de çıtır çıtır, kıtır kıtır. Çayınızın kahvenizin yanında küçük küçük atıştırmalık. İşte sizler için kuru baklava tarifi...

Malzemeler;

Bir Su Bardağı Tahin, Bir Su Bardağı Sıvı Yağ, Bir Adet Baklavalık Yufka, 5 yemek kaşığı Toz Şekeri, Bir su Bardağı Ceviz, Pudra Şekeri.