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Koronavirüsü Türkiye'ye de mi sıçradı İzmir'de büyük korku

ÇİN 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde insanlara bulaşarak tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor. Virüs Türkiye'ye de mi sıçradı? İzmir'de Çinli turist karantina altına alındı.

İZMİR 'in Konak ilçesinde, koronavirüs paniği yaşanıyor. Sabahın ilk saatlerinde İzmir'deki Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne, karantina altında 2 kişi kaldırıldı. Karantinaya alınan 2 Çinlinin yüksek ateşi olduğu, gelen bilgiler arasında...

80 kişi hayatını kaybetti

Çin medyasına göre, koronavirüsten dolayı 80 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500'ün üzerinde ise doğrulanmış vaka var. South China Morning Post gazetesinin haberine göre ise; Çin genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselirken, doğrulanan vaka sayısının 2 bin 500'ün üzerinde olduğu bildirildi.

ABD'de 5 kişide tespit edildi

Öte yandan ABD'de, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükseldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kaliforniya ve Arizona eyaletlerinde 3 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Vakanın görüldüğü 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi. ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı, böylelikle 5'e yükselmiş oldu.ABD'de 5 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'daki bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

Koronavirüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs; solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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