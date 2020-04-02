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Koronavirüs vakalarında artış sürüyor! İşte son rakamlar

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin yeni koronavirüs güncel tablosunu paylaştı. Tabloda test sayısında artış gözlenirken vaka sayılarında da artış var. İşte günün yeni tablosu;

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel Covid-19 güncel durum tablosunu açıkladı. Günlük koronavirüs tablosunda test sayısında artış yaşanırken vaka sayılarında da artış var.

2 Nisan tarihli paylaşımda vaka sayısı 2 bin 456 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 79 oldu.

1 Nisan tarihli tabloda test sayısı 17 bin 396 vaka sayısı ise 2 bin 148 olarak açıklandı. Vefat eden sayısı 63 toplam vefat eden sayısı ise 277 olarak duyrulmuştu.

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