Koronavirüs listesi güncellendi! İşte en yaygın belirtiler

Bilim insanları koronavirüsün (Kovid-19) yeni belirtilerini açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler...

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı, 4 milyona yakın kişi ise virüsün kurbanı oldu.

'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüs ile ilgili aylardır dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırmaya imza atılıyor. Virüs ile ilgili çok konuşulacak yeni bir araştırma İngiltere'den geldi. Bugüne kadar yapılan en detaylı araştırmalardan birisi olan çalışma kapsamında Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler netlik kazandı.

Hürriyet gazetesinin İngiliz Daily Mail gazetesinden derlediği bilgiye göre son aylarda dünyaya yayılan Hint varyantı pek çok dengeyi değiştirdi. Yeni dönemi mercek altına alan bilim idamları, Kovid-19'un en yaygın belirtilerini belirledi.

Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı...

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını'nın altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (yüzde 66), boğaz ağrısı (yüzde 53), burun akıntısı (yüzde 49) ve ateş (yüzde 42), oranında görüldü.

Tat alma duyusu...

Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

Pek çok kişi farkında olmadan virüsü yayabilir

Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, 'İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu 'yanlış' dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.

'Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil' diyen Spector, 'Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde 150'ye yakın doktor bir yazı yazarak hükümeti resmi listeye daha fazla soğuk algınlığı benzeri semptomlar eklemeye çağırmıştı. Spector de bu çağrıyı yineledi. Söz konusu mektubun baş yazarı Londra'daki Tower Hamlets'te bir pratisyen hekim olan Dr Alex Sohal, hastaların bu hafif semptomları gördükten birkaç gün sonda Kovid testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, yorgunluğun en sık bildirilen semptom olduğunu, ardından baş ağrısı ve öksürüğün geldiğini göstermişti. 10 bin kişiyle yapılan bir anketle toplanan ve Nisan ayında açıklanan veriler ise virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaklaşık yüzde 53'ünün hiçbir belirti yaşamadığını ortaya koymuştu.