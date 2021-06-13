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YPG hastaneye saldırdı 13 sivili öldürdü Zafer Şahin'den Türk Tabipleri Birliği'nin sessizliğine tepki

YPG hastaneye saldırdı 13 sivili öldürdü Zafer Şahin'den Türk Tabipleri Birliği'nin sessizliğine tepki

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında, Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı. Yazar Zafer Şahin, sosyal medya hesabından Türk Tabipleri Birliği'nin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

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Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarını Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet etti.

Saldırıda hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti 27 sivil yaralandı. Katliama Türk Tabipleri Birliği'nin sessiz kalması Takvim yazarı Zafer Şahin'in gündemindeydi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "PKK-YPG Afrin'de hastaneye saldırdı, sivilleri katletti. Türk Tabipler Birliği anlamlı bir sessizlik içinde. Savaş bir halk sağlığı sorunuydu değil mi!! Bir de bunlar niye Bilim Kurulunda yok diyenler var!" ifadelerine yer verdi.

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