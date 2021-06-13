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Cüneyt Çakır’a EURO 2020’de görev

Cüneyt Çakır’a EURO 2020’de görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda 15 Haziran Salı günü Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak.

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Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak ve 19:00’da başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak.

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