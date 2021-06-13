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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için birçok noktada çalışmalar devam ediyor. Bakanlık ekiplerinin, sahillerde biriken müsilajları hortumlarla depolama tanklarına dolduracağı kaydedildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası'nda Kadıköy Sahili, Caddebostan Sahili, Bostancı İDO İskelesi, Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi, Kuleli ve Tuzla mevkilerinde ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları sürüyor.

Hortumlarla depolama tanklarına doldurulacak

Bakanlık ekiplerinin, sahillerde biriken müsilajları hortumlarla depolama tanklarına dolduracağı kaydedildi.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajların yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Öte yandan, 8 Haziran'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" kapsamında başlatılan çalışmalar sonucu temizlenen Caddebostan Sahili'nde yeniden müsilajların birikmeye başlandığı gözlendi.

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