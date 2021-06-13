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Mili Savunma Bakanlığı açıkladı 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı açıkladı 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'yı karşı devam eden operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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