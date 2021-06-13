Biontech aşısı olanlar kan sulandırıcı kullanmalı mı? Pıhtı yapar mı?

Biontech aşısı olanların kan koyulaşmasına karşı kan sulandırıcı ilaçlar kullanması gerektiği iddiasına Prof. Dr Derya Unutmaz'dan açıklama geldi.

Abone ol

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, BionTech aşısının pıhtı yapma riskinin olmadığını belirterek, "Kan sulandırıcı falan almanın bir anlamı yok" değerlendirmesini yaptı.

Unutmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biontech aşısı ile net bilgiler: 1)Bu aşının pıhtı yapma riski yoktur, kan sulandırıcı falan almanın bir anlamı yoktur (başka hastalık için gerekli ise de zararı olmaz). 2)Penisilin alerjisi olanlar da bu aşıyı olabilir. Bu Aşı ile penisilin veya başka ilaçların alakası yoktur." ifadesini kullandı.