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Korkunç iddia! Esed zorunlu askerliği kabul etmeyenleri mayın tarlasına sürdü 8 ölü

SURİYE'deki Esad rejimi ve İran destekli terörist guruplar yeni bir vahşete imza attı. Dera'da zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen 100 kişilik grubu mayın tarlasına sürdü. 8 kişi öldü, onlarca kişi kayıp...

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Suriye'deki Beşşar Esad rejimi ve İran destekli terörist guruplar, Dera ilindeki zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına yönlendirdi. Mayınların infilak etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Zorunlu askerliği reddettiler

Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, rejimin zorla askere almak istediği yaklaşık 100 kişilik grup bu uygulamayı reddederek, muhalif bölgelere geçmek istedi. Esad rejimi askerleri ve İran destekli terörist grupların refakat ettiği siviller, Dera ilinden getirilerek rejimin kontrolündeki Halep'den Nübbül beldesine götürüldü.

Mayın tarlasına sürdüler

Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve İdlib'e geçmek isteyen sivilleri buradan mayın tarlasına yönlendirdi. Mayınların infilak etmesiyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi Afrin'de tedavi altına alındı. Gruptan geride kalanlardan ise haber alınamıyor.

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