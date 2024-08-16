Konyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de 2. haftanın açılış mücadelesinde son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Konyaspor 1-1 Galatasaray (CANLI SKOR)
Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi