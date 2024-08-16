Konyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 2. haftanın açılış mücadelesinde son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor.

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Galatasaray, Süper Lig 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Konyaspor 1-1 Galatasaray (CANLI SKOR)

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi