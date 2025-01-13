Konyaspor - Fenerbahçe / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 19 haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftası Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi ile devam ediyor. Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i yenmesi sonrası sarı lacivertli ekip, Konyaspor deplasmanından 3 puan alarak lider ile arasındaki puan farkını yeniden 8'e İndirmek istiyor.

Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

1'GOL! Konyaspor 25. saniyede Pedrinho ile 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kramer pasını ceza sahasındaki Pedrinho'ya verdi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Pedrinho çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Konyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazuer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadiç, En Nesyri, Dzeko

Fenerbahçe'de 4 eksik

Tedavileri süren Becao, Ooosterwolde, İsmail ve kart cezalısı Amrabat kafilede yok. Samet Akaydin ise teknik heyet kararıyla Konya'ya götürülmedi.

Geçen sezon ağır darbe yemişti

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı son 10 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Kanarya, geçen sezon şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı dönemde, ligin 35. haftasında Konya’ya konuk olmuş ve golsüz berabere kalarak ağır darbe yemişti. Bu sonuçla birlikte bitime 3 hafta kala Galatasaray ile 4 olan puan farkı 6’ya yükselmişti.

Konyaspor’da iki cezalı

Yeşil-Beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesinde sakat bulunmuyor. Ancak stoper Adil Demirağ ile orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.