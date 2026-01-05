Kılıçdaroğlu’ndan Venezuela operasyonuna sert tepki

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik askeri operasyonuna sert tepki göstererek, yaşananları “emperyalizmin en tehlikeli yüzü” olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu, söz konusu operasyonun yalnızca Venezuela'yı değil, tüm bölge ülkelerini ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

"DÜNYADA YENİ BİR DÜZEN KURULUYOR"

Sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, dünyada yeni bir düzenin kurulduğunu belirterek, bu düzenin bilim, kültür ve sanat üzerinden değil; savaşlar, askeri müdahaleler ve değiştirilen sınırlar üzerinden şekillendiğini ifade etti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamlesinin uluslararası hukuku tamamen yok saydığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, operasyonun Venezuela halkının onurunu da ayaklar altına aldığını dile getirdi.

"GEÇMİŞTE IRAK, LİBYA VE ORTA DOĞU'DA SAHNEYE ÇIKTILAR"

Emperyalizmin geçmişte Irak’ta, Libya’da ve Orta Doğu’da sahneye çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bugün aynı anlayışın Venezuela’da yeniden kendini gösterdiğini belirtti.

Hiçbir ülkenin kaderinin Vaşington’un enerji ve çıkar hesaplarına göre çizilemeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ABD’nin bu operasyonu neden gerçekleştirdiğinin açık olduğunu, ancak asıl endişe verici olanın bir sonraki adım olduğunu ifade etti.

Düşman kapımızdan ne kadar uzakta!



Dostlarım, sizlere savaş tamtamları çalmak istemiyorum; ancak yeni bir dünya düzeni kuruluyor.

Maalesef bu yeni düzen; bilim, kültür, teknoloji ve sanat ile değil, savaşlar ve değişen sınırlar ile geliyor.



— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 4, 2026

"EMPERYALİSTLER TÜRKİYE VE ÇEVRESİ ÜZERİNDE KUŞATMA OLUŞTURUYOR"

Paylaşımında Türkiye’nin çevresindeki askeri ve siyasi hareketliliğe özel bir parantez açan Kılıçdaroğlu, emperyalist güçlerin kuzeyde Gürcistan, güneyde Ürdün, batıda Bulgaristan ve Yunanistan, doğuda ise Irak ve Suriye’de askeri varlıklarını artırdığına dikkat çekti.

Akdeniz’de Güney Kıbrıs merkezli üsler, açık denizlere konuşlandırılan savaş filoları ve bölgedeki işbirlikçilerin, Türkiye ve çevresi üzerinde kuşatma oluşturduğunu savundu.

"DÜŞMAN KAPIMIZDA"

"Düşman kapımızdan ne kadar uzakta" ifadesiyle dikkat çeken Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce yedi düvelin Anadolu’nun kapısına dayandığını hatırlatarak, bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, inancı ve kimliği ne olursa olsun vatandaşlık bağıyla bağlı tüm vatandaşların yegane devleti olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, milli birlik ve kardeşliğin hayati önem taşıdığını ifade etti.

"ZAMAN MİLLİ KARDEŞLİK ZIRHIMIZ GİYİNME ZAMANI"

Kılıçdaroğlu, sömürgeci güçlerin demokrasi, özgürlük ve refah getirmek için değil; ülkelerin kaynaklarını ele geçirmek, toplumları zayıflatmak ve tarihsel hesaplarını görmek için harekete geçtiğini belirterek, "Zaman, milli kardeşlik zırhımızı giyme ve birbirimize her zamankinden daha fazla bağlanma zamanıdır" çağrısında bulundu.