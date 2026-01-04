BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  DÜNYA

Trump’tan Delcy Rodriguez’e: Daha ağır bedel ödeyecek!

Trump’tan Delcy Rodriguez’e: Daha ağır bedel ödeyecek!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in “Maduro’dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini” iddia ederek, doğru olanı yapmaması halinde bunun kaçınılmaz olacağını söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in “Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini” iddia etti. 

The Atlantic dergisine verdiği bir mülakatta konuşan Trump, “Doğru olanı yapmazsa” bunun kaçınılmaz olacağını söyledi. ABD, Venezuela'ya düzenlediği saldırılar sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i “yargılanmak üzere” ABD'ye kaçırmıştı. 

Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ise, ülkesinin ABD'ye boyun eğmeyeceğini ve Venezuela'nın tek liderinin Maduro olduğunu söylemişti. Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro'dan boşalan koltuğa geçici olarak geçecek ismin Delcy Rodriguez olduğunu açıklamıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed bin Selman telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed bin Selman telefonda görüştü
8 gündür aranan Elif Kumal'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu
8 gündür aranan Elif Kumal'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu
ABD, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamayı kaldırdı
ABD, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamayı kaldırdı
TOGG 2025 hedeflerini tamamladı, Avrupa’da büyüme başladı
TOGG 2025 hedeflerini tamamladı, Avrupa’da büyüme başladı
Berlin’deki elektrik kesintisinin sorumluluğunu Volkan Grubu üstlendi
Berlin’deki elektrik kesintisinin sorumluluğunu Volkan Grubu üstlendi
Milli elektrikli hızlı tren 2026’da raylara iniyor
Milli elektrikli hızlı tren 2026’da raylara iniyor
Netanyahu Trump’ı tebrik etti, Latin Amerika’ya dikkat çekti
Netanyahu Trump’ı tebrik etti, Latin Amerika’ya dikkat çekti
Trump'ın hamlesi ortaya çıktı! ABD’nin dev petrol oyunu!
Trump'ın hamlesi ortaya çıktı! ABD’nin dev petrol oyunu!
Cüneyt Özdemir'in acı günü! Annesini son yolculuğuna uğurladı
Cüneyt Özdemir'in acı günü! Annesini son yolculuğuna uğurladı
İstanbul'da lodos! Kopan çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdi
İstanbul'da lodos! Kopan çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan "Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan "Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusu
BBP lideri Mustafa Destici: ABD eşkıyalık ve haydutluk yapmaktadır
BBP lideri Mustafa Destici: ABD eşkıyalık ve haydutluk yapmaktadır