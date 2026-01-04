Trump’tan Delcy Rodriguez’e: Daha ağır bedel ödeyecek!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in “Maduro’dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini” iddia ederek, doğru olanı yapmaması halinde bunun kaçınılmaz olacağını söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in “Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini” iddia etti.

The Atlantic dergisine verdiği bir mülakatta konuşan Trump, “Doğru olanı yapmazsa” bunun kaçınılmaz olacağını söyledi. ABD, Venezuela'ya düzenlediği saldırılar sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i “yargılanmak üzere” ABD'ye kaçırmıştı.

Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ise, ülkesinin ABD'ye boyun eğmeyeceğini ve Venezuela'nın tek liderinin Maduro olduğunu söylemişti. Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro'dan boşalan koltuğa geçici olarak geçecek ismin Delcy Rodriguez olduğunu açıklamıştı.