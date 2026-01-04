BIST 11.498
Drift atan sürücülere dudak uçuklatan ceza

Kayseri’de drift atarak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 163 bin 308 lira idari para cezası uygulandı. Melikgazi ilçesinde drift yaptığı tespit edilen bir sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken aracı trafikten men edildi, ehliyetsiz olarak drift atan diğer sürücüye de yüksek miktarda ceza kesildi.

Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 163 bin 308 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Beştepeler Mesire Alanı'nda bir sürücünün otomobiliyle drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 217 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, otomobil trafikten men edildi.

Esentepe Mahallesi Özyurt Sokak'ta bir otomobille drift atıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, tespit ettikleri ve ehliyeti bulunmayan sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 105 bin 91 lira ceza kesti.

İki sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem de başlatıldı.

Öte yandan, Eşref Bitlis Bulvarı'nda yaya güvenliğini tehlikeye düşüren başka bir sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 8 bin 154 lira cezai işlem uygulandı.

