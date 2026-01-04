Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun

Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 101-87 mağlup etti. Karşılaşmanın 4. periyodunda tribün tezahüratları nedeniyle hakemler üçüncü anonsun ardından soyunma odasına gitti, güvenliğin sağlanmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Abone ol

Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Gain, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 101-87 galip ayrıldı.

Tarihinin en iyi lig başlangıç serisini yakalayan Beşiktaş'ın 13 maçlık serisi sona erdi. Fenerbahçe ise bu sezonki 12. galibiyetini aldı.

1. PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Gain 24-23 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Gain 23-25 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Gain 15-34 Fenerbahçe Beko

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmanın 4. periyodunda Beşiktaş taraftarının tezahüratları sonrası hakemler 3. anonsu yaptırdı ve soyunma odasına gitti. Tribünlerde güvenliğin sağlanmasının ardından hakemler geri döndü ve oyun devam etti.

TAKIMLARIN MAÇ KADROSU

BEŞİKTAŞ: Jonathan Mathews, Devon Dotson, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan, Conor Morgan, Lemar, Canberk, Yiğit, Emir, Brown, Vitto, Zizic

FENERBAHÇE: Metecan, Baldwin, Melli, Mert Emre, Horton-Tucker, Melih, Boston Jr, Tarık Biberovic, Jantunen, Hall, Mestoğlu, Birch

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi