Galatasaray Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp, Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ederken ayrılığı Teknik Direktör Okan Buruk da Süper Kupa maçı öncesi doğruladı.

Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medyadan Berkan Kutlu için veda paylaşımı yaptı.

Galatasaray'In paylaşımında, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" ifadeleri yer aldı.

Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılığı duyurmuş ve "Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." demişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Konyaspor'a imza atması bekleniyor.

