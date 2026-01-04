BIST 11.498
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed bin Selman telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Erdoğan, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Görüşmede Erdoğan, Gazze'de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.

