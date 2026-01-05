Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farka koştu

La Liga’nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis’i 5-1 mağlup etti. Eflatun beyazlılarda Gonzalo Garcia üç golle yıldızlaşırken, Asensio ve Fran Garcia da skora katkı sağladı. Maçın 77. dakikasında oyuna giren Arda Güler, Gonzalo Garcia’nın son golünde asist yaparken Real Madrid puanını 45’e çıkardı.Abone ol
La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, Real Betis'i konuk etti. Eflatun beyazlılar maçı 5-1 kazanırken, altyapı oyuncuları yıldızlaştı.
Real Madrid'in gollerini Gonzalo Garcia (3), Asensio ve Fran Garcia attı. 77. dakikada oyuna giren Arda Güler, Gonzalo Garcia'nın attığı son golde asist yaptı.
Real Madrid puanını 45 yaptı. Real Betis 28 puanda kaldı.