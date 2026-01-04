Başkentte böcek ilacı faciası: 7 kişi hastanelik oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen kişilerden 3’ü, ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili AFAD KBRN ekipleri bölgede inceleme yaptı.Abone ol
Ankara'nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla 7 kişi tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle Ermiş Sokak'ta yaşayan Z.Ş. (1), H.Ş. (17), E.Ş. (27), V.İ. (43), M.Ş. (7), A.Ş. (29) ve H.Ş. (11) 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 3'ü ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.