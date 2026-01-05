Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan skandal paylaşıma sert tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yunan siyasetçi Faílos Kránidiotis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan yapay zeka görseline sert tepki gösterdi.

Yunan siyasetçi Faílos Kránidiotis, sosyal medya hesabı üzerinden yapay zeka ile yaptırdığı skandal bir montaj fotoğraf ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Paylaşımda 'Sonraki' ifadelerini kullanan Yunan provokatör, ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ait görüntülere benzer bir kurgu kullanılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD güçleri tarafından yakalanmış gibi gösterildiği bir yapay zeka fotoğrafını paylaştı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Yunan siyasetçinin mesajına sert sözlerle tepki gösterdi.

Davutoğlu’nun mesajı şöyle:

“Maduro’nun geçmişi Erdoğan’ın geleceği mi?’ diyerek Türkiye’yi Venezuela ile aynı kefeye koymaya, seçimle işbaşına gelen meşru Cumhurbaşkanı üzerinden ülkemize parmak sallamaya kalkışan emperyalist odaklar bilmelidir ki; Türkiye ne sahipsizdir ne de bu tür hadsiz ve mesnetsiz kıyaslamalara mahkûmdur.

Bu millet, iradesini ve onurunu hedef alan her yeni-sömürgeci girişime karşı; demokratik, siyasi ve ahlaki duruşuyla gereken cevabı vermeyi de, had bildirmeye kalkarak uzanan parmağı kırmayı da çok iyi bilir.”