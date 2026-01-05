BIST 11.725
Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yalova'daki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Aralık'ta Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerle irtibatlı oldukları iddiasıyla yakalanan B.P. (31) ile S.K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Ocak'ta ​Manisa il merkezi ve Kırkağaç ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru olduğu değerlendirilen örgütsel doküman ele geçirilmişti.

