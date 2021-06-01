Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'e hakaret ile ilgili Bahçeli'ye tepki!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya'daki programda Atatürk'e hakaret eden imam Mustafa Demirkan ile ilgili "Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "O çizgi biraz uzayıp saraya yaklaşınca renk değişiyor" eleştirisini yöneltti.
Ayasofya imamı Mustafa Demirkıran'ın Atatürk'e lanet okuması üzerine Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir" diyerek çıkış yapmıştı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin açıklamasına tepki göstererek, "O çizgi biraz uzayıp saraya yaklaşınca renk değişiyor" eleştirisini yöneltti.